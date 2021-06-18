إنخفاض طفيف في تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

بعدما افتتحت السوق الموازية على ارتفاع بتسعيرة الصرف تتراوح ما بين "15240 - 15290" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، سجلت السوق الموازية عصرا انخفاضا طفيفا في التسعيرة التي بلغت "15150- 15200".