إقتصاد

إنخفاض طفيف في تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
18-06-2021 | 09:57
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بعدما افتتحت السوق الموازية على ارتفاع بتسعيرة الصرف تتراوح ما بين "15240 - 15290" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، سجلت السوق الموازية عصرا انخفاضا طفيفا في التسعيرة التي بلغت "15150- 15200".
 
 
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دولار

السوق الموازية

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