سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟

يشهد سعر الدولار يومياً في السوق الموازية تقلبات طفيفة وذلك بين صعود وهبوط. وحتى الآن، ما زالت العملة الخضراء تحافظ على سعرٍ يتجاوز الـ15 ألف ليرة.

وفعلياً، فإن هناك أسباب عديدة تلعب دوراً أساسياً في ارتفاع سعر الدولار أبرزها استخدام دولارات المصرف المركزي لتمويل النفقات العامة، في حين أن الأوضاع السياسية ما زالت تنذر بغياب أي حل لتشكيل حكومة جديدة.

ولهذا، فإن سعر الدولار سيأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال بقيت البلاد من دون حكومة، كما أن استنزاف الدولارات الموجودة لدى المصرف المركزي سيضعف الليرة أكثر وسيضعُها أمام انهيار أكبر.

وإلى جانب كل ذلك، فإن الخبراء يحذرون من تدهور أكبر لليرة في اعتباراً من أواخر الشهر الجاري، إذ سيبدأ المصرف المركزي بتسليم المودعين مبلغ 400 دولار (فريش) و 400 دولار على أساس سعر المنصة 12 ألف ليرة.

ولتغطية دفع الأموال بالليرة للمودعين، فإن هناك مخاوف من التضخم بسبب إمكانية طباعة الليرة، الأمر الذي يضعفها بشكل أكبر، مما يرفع سعر الدولار أكثر.