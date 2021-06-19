إقتصاد

إذا كنت مسافراً إلى السعودية.. إقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
19-06-2021 | 07:00
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، توجيهاً لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم، قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط 2u.pw/C9Ab2 للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

كما دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من غير المواطنين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.
المصدر: العربية
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