في أعالي جبال القوقاز.. افتتاح فرع لمصرف (صور)

تشتهر جبال القوقاز الروسية بمناظرها الخلابة وقممها العالية، والآن في إحدى هذه القمم تم افتتاح فرع للمصرف الروسي "بوتشتا بنك"، حيث سيقوم بتقديم خدماته لسكان المنطقة.



وذكرت وكالة "نوفوستي"، أنه تم افتتاج فرع لمصرف "بوتشتا بنك" في قرية دارغافز في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية.

وتقع القرية على علو شاهق يبلغ 1400 متر فوق مستوى سطح البحر، وتبعد عدة مئات من الأمتار عن "مدينة الأموات" الشهيرة.



و"بوتشتا بنك" هو مشروع مشترك بين المصرف الروسي الكبير "في تي بي" ومؤسسة البريد الروسية، وتكمن فكرة المشروع في الاستفادة من الشبكة الواسعة لمراكز البريد التي تملكها مؤسسة البريد وتقديم خدمات مصرفية في هذه المراكز بعد تجهيزها بالمعدات والتقنيات المصرفية.



