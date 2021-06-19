مصر توقف التأشيرات للمسافرين إلى هذا المطار

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارا من أمس الجمعة 18، سيتم وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.ويأتي القرار بحسب "الأهرام" في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا.وأوصت "مصر للطيران" عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران.