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إقتصاد
إفتتاحية الدولار في السوق الموازية.. إرتفاع بالتسعيرة وهذا ما سجّله صباح اليوم
Lebanon 24
19-06-2021
|
09:30
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افتتح الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على سعر 15200 - 15250 ليرة لبنانية لكل دولار.
وكان أقفل دولار السوق الموازية مساء أمس، على سعر تراوح ما بين 15150 - 15200 ليرة لكل دولار.
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