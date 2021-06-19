إفتتاحية الدولار في السوق الموازية.. إرتفاع بالتسعيرة وهذا ما سجّله صباح اليوم

افتتح الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على سعر 15200 - 15250 ليرة لبنانية لكل دولار.

وكان أقفل دولار السوق الموازية مساء أمس، على سعر تراوح ما بين 15150 - 15200 ليرة لكل دولار.