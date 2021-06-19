تراجع طفيف في سعر الدولار في السوق الموازية.. كم سجل مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء السبت، ما بين 15100 و15175 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 15200 و15250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

