إقتصاد

تراجع طفيف في سعر الدولار في السوق الموازية.. كم سجل مساء اليوم؟

Lebanon 24
19-06-2021 | 13:43
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء السبت، ما بين 15100 و15175 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 15200 و15250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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