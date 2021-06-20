دول غرب أفريقيا تتبنى خطة لإصدار عملة موحدة في 2027!

تبنت دول غرب أفريقيا خارطة اقتصادية جديدة تهدف إلى تدشين عملة موحدة، بحلول عام 2027، بعدما أحبط فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خططها السابقة.

وذكرت وكالة "رويترز"، فجر اليوم الأحد، أن مجموعة دول غرب أفريقيا أو "إيكواس"، التي تضم 15 دولة في منطقة غرب أفريقيا قد عمدت على تدشين خطة اقتصادية جديدة تهدف من خلالها إلى إنشاء عملة موحدة للمجموعة بحلول العام 2027.