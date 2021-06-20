26
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
المغرب.. الشركات الإسرائيلية تتطلع للاستثمار في "القنب الهندي"
Lebanon 24
20-06-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المستشار البرلماني المغربي، العربي الحرشي، أنّ 150 شركة إسرائيلية متخصصة بصناعة الأدوية والتجميل، أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بمناطق الشمال المغربي.
وجاء ذلك عقب المصادقة على مشروع قانون "الكيف" من قبل مجلسَيْ البرلمان، إذ أوضح المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، قائلاً: "تقنين زراعة "الكيف" وحصر استخدامه في الاستعمالات الطبية، سيدر على منطقة الشمال فوائد اقتصادية كثيرة من شأنها أن تغير ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر".
وقانون "القنب الهندي" حصر مناطق زراعة هذه النبتة في 5 أقاليم أساسية، هي وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة، وتطوان، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابياً إلى "منطقة الشمال"، بضمها هي الأخرى إلى الاستراتيجية الوطنية لزراعة "الكيف".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
حتى نصرالله يا جبران؟
Lebanon 24
حتى نصرالله يا جبران؟
06:00 | 2021-06-19
19/06/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحوم "غريبة" في أسواق طرابلس...هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
لحوم "غريبة" في أسواق طرابلس...هذا ما تم كشفه
05:53 | 2021-06-19
19/06/2021 05:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في صيدا منعت تجول الدراجات النارية.. هل سيُلغى القرار وسط أزمة البنزين؟
Lebanon 24
جريمة في صيدا منعت تجول الدراجات النارية.. هل سيُلغى القرار وسط أزمة البنزين؟
12:28 | 2021-06-19
19/06/2021 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
باحث في معهد أميركي: هل يتجه لبنان نحو مجاعة؟
Lebanon 24
باحث في معهد أميركي: هل يتجه لبنان نحو مجاعة؟
14:00 | 2021-06-19
19/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الامتحانات الرسمية في زمن الإنهيار: هل يعيش وزير التربية فعلا في لبنان؟
Lebanon 24
الامتحانات الرسمية في زمن الإنهيار: هل يعيش وزير التربية فعلا في لبنان؟
05:00 | 2021-06-19
19/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:16 | 2021-06-20
بعد تراجعه الطفيف أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
01:23 | 2021-06-20
دول غرب أفريقيا تتبنى خطة لإصدار عملة موحدة في 2027!
16:00 | 2021-06-19
"حرب الكيوي".. الفاكهة الذهبية تشعل نزاعا دوليا
13:43 | 2021-06-19
تراجع طفيف في سعر الدولار في السوق الموازية.. كم سجل مساء اليوم؟
11:00 | 2021-06-19
أسعار القمح العالمية الى تحسن
08:00 | 2021-06-19
مع ارتفاع تكلفة الشحن 537%.. أزمة غذاء بالأفق؟
فيديو
إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)
Lebanon 24
إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)
02:00 | 2021-06-20
20/06/2021 11:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إحدى أشهر شركات الكاميرات تدخل عالم الهواتف الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
إحدى أشهر شركات الكاميرات تدخل عالم الهواتف الذكية! (فيديو)
02:00 | 2021-06-20
20/06/2021 11:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جراح عربي الأصل حاول إنقاذ الأميرة ديانا بالمستشفى.. هذا ما كشفه في أول تصريح له
Lebanon 24
جراح عربي الأصل حاول إنقاذ الأميرة ديانا بالمستشفى.. هذا ما كشفه في أول تصريح له
00:30 | 2021-06-20
20/06/2021 11:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact