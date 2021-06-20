المغرب.. الشركات الإسرائيلية تتطلع للاستثمار في "القنب الهندي"

كشف المستشار البرلماني المغربي، العربي الحرشي، أنّ 150 شركة إسرائيلية متخصصة بصناعة الأدوية والتجميل، أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بمناطق الشمال المغربي.

وجاء ذلك عقب المصادقة على مشروع قانون "الكيف" من قبل مجلسَيْ البرلمان، إذ أوضح المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، قائلاً: "تقنين زراعة "الكيف" وحصر استخدامه في الاستعمالات الطبية، سيدر على منطقة الشمال فوائد اقتصادية كثيرة من شأنها أن تغير ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر".وقانون "القنب الهندي" حصر مناطق زراعة هذه النبتة في 5 أقاليم أساسية، هي وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة، وتطوان، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابياً إلى "منطقة الشمال"، بضمها هي الأخرى إلى الاستراتيجية الوطنية لزراعة "الكيف".