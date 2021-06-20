دولار السوق الموازية يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، تسعيرة تراوحت ما بين 15200 و15250 ما بين مبيع وشراء مقابل الليرة اللبنانية.

وكان يتم التداول صباحاً في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 15100 - 15150 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.