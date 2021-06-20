إقتصاد

ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟

Lebanon 24
20-06-2021 | 13:58
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سجّل سعر صرف الدولار مساء اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، بحيث بلغ حدود 15350 ليرة مبيع و 15300 ليرة شراء في السوق الموازية.
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