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إقتصاد
روسيا: يجب الأخذ بالاعتبار عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية!
Lebanon 24
21-06-2021
|
01:41
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شدّد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على أنّه "يجب أن تؤخذ بالاعتبار عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية، ولكن في البداية يجب معرفة وفهم الجدول الزمني الدقيق والكميات القصوى".
وأضاف نوفاك: "بالطبع، يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار. لأنه يؤثر على توازن العرض والطلب. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك فهم دقيق لجدول عودة النفط الإيراني، وما هي الأحجام القصوى. وسيتوقف كل ذلك على توقيت عودة النفط الإيراني"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية.
في وقت سابق من حزيران، قال نوفاك على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، إنّ النفط الإيراني قد يعود بشكل جزئي إلى السوق في وقت مبكر هذا الصيف إذا تمت العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
المصدر:
روسيا اليوم
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