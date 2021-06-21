إقتصاد

خسائر عنيفة تضرب الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-06-2021 | 10:00
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تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، على إثر الانخفاض الحاد في وول ستريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما فاجأ جيمس بولارد المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

 

وشوهدت عمليات بيع مكثفة في جميع القطاعات تقريبًا، مع تداول 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية على انخفاض، بينما ارتفع سهم واحد فقط في مؤشر نيكاي القياسي.

 

وتراجع مؤشر نيكي القياسي لأقل من 28 ألفًا للمرة الأولى منذ 20 أيار بعدما خسر 3.54 بالمئة إلى 27938.16 بحلول الساعة 0205 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.69 بالمئة إلى 1894.23، بحسب وكالة رويترز.

 

وكانت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية قد انهت على انخفاض حاد يوم الجمعة، بعدما فزع المستثمرون من تصريحات بولارد بشأن أسعار الفائدة المتشددة.

المصدر: سبوتنيك
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