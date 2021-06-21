هذا سبب تحليق سعر صرف الدولار

اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي نسيب غبريل أنّ التحليق بسعر صرف الدولار سببه المضاربات والتقلبات إضافة لغياب الثقة لدى المواطنين بالسلطة السياسية التي تتلكأ عن تشكيل حكومة ولم تتخذ أي قرار جدي منذ سنة ونصف للجم التدهور المعيشي.

غبريل وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أكد التزام المصارف بالتعميم 158 مشيرا الى أن مصرف لبنان فضّل إعادة الأموال الى المودعين عبر هذه الطريقة بدلا من التعرض لضغط الحكومة التي لا نية لديها بتخفيض الدعم كما لا معلومات كافية عن مصادر تمويل البطاقة التمويلية.

ورأى غبريل أن إعادة الأموال الى باقي المودعين الذين لا يستفيدون من التعميم 158 يتطلب التزام الدولة العلني بدفع مستحقاتها للمصارف.

وإذ رفض غبريل الدخول بالتكهنات حول سقف سعر الصرف، أوضح أن تطبيق التعميم 158 من شأنه ضخّ 250 مليون دولار الى 300 مليون في الشهر بالإضافة الى ضخ السيولة من قبل المغتربين، ما قد يساهم في خفض سعر صرف الدولار لافتا الى أن توحيد سعر الصرف يتطلب خطة شاملة.