إقتصاد

هذا سبب تحليق سعر صرف الدولار

Lebanon 24
21-06-2021 | 11:27
A-
A+
Doc-P-835274-637598717668404596.jpg
Doc-P-835274-637598717668404596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي نسيب غبريل أنّ التحليق بسعر صرف الدولار سببه المضاربات والتقلبات إضافة لغياب الثقة لدى المواطنين بالسلطة السياسية التي تتلكأ عن تشكيل حكومة ولم تتخذ أي قرار جدي منذ سنة ونصف للجم التدهور المعيشي.

 

غبريل وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أكد التزام المصارف بالتعميم 158 مشيرا الى أن مصرف لبنان فضّل إعادة الأموال الى المودعين عبر هذه الطريقة بدلا من التعرض لضغط الحكومة التي لا نية لديها بتخفيض الدعم كما لا معلومات كافية عن مصادر تمويل البطاقة التمويلية.

 

ورأى غبريل أن إعادة الأموال الى باقي المودعين الذين لا يستفيدون من التعميم 158 يتطلب التزام الدولة العلني بدفع مستحقاتها للمصارف.

 

وإذ رفض غبريل الدخول بالتكهنات حول سقف سعر الصرف، أوضح أن تطبيق التعميم 158 من شأنه ضخّ 250 مليون دولار الى 300 مليون في الشهر بالإضافة الى ضخ السيولة من قبل المغتربين، ما قد يساهم في خفض سعر صرف الدولار لافتا الى أن توحيد سعر الصرف يتطلب خطة شاملة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:09 | 2021-06-21
05:00 | 2021-06-21
04:03 | 2021-06-21
03:00 | 2021-06-21
03:00 | 2021-06-21
02:11 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website