إقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع توقف محادثات إيران

Lebanon 24
21-06-2021 | 13:00
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مما قد ينبئ بتأخر في استئناف إمدادات إيران العضو في "أوبك".

 

وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل. وسجل الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" زيادة بنسبة 0.3 بالمئة أيضا وصعد إلى 71.94 دولار للبرميل.

 

وارتفع الخامان على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن في حركة الرحلات الصيفية.

 

على صعيد آخر، توقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أمس الأحد بعد فوز القاضي إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفا لنحو عشرة أيام.

المصدر: روسيا اليوم
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