إقتصاد

انخفاض في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية

Lebanon 24
21-06-2021 | 17:13
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصرا، تسعيرة تراوحت ما بين 15200 و15250 ما بين مبيع وشراء مقابل الليرة اللبنانية. 
 
وصباحا كان يتم التداول في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 15260 و15310 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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