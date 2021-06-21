تراجع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، انخفاضاً "طفيفاً"، إذ تراوح بين 15150 ليرة لبنانية للمبيع و 15200 ليرة لبنانية للشراء.

يُشار إلى أنّ تسعيرة الدولار ترواحت عصر اليوم بين 15200 و15250 ليرة لبنانية.