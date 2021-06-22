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إقتصاد
قبول العملات المشفرة لأول مرة في مزاد لبيع "ألماسة نادرة"
Lebanon 24
22-06-2021
|
05:00
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أعلنت صالة "سوذبيز" للمزادات، أمس الاثنين، أنه يمكن استخدام العملات المشفرة لشراء ألماسة نادرة على شكل الكمثرى، ستعرضها في مزاد الشهر المقبل ومن المتوقع أن تُباع بملغ يصل إلى 15 مليون دولار.
وقالت "سوذبيز"، إن هذه ستكون المرة الأولى التي يُتاح فيها شراء ألماسة بهذا الحجم باستخدام العملات المشفرة. وأضافت أنه لم يُعرض من قبل أي شيء مادي على هذه الدرجة من القيمة العالية للبيع بالعملة المشفرة.
والألماسة التي تزن 101.38 قيراط خالية من العيوب ويطلق عليها اسم "المفتاح 10138" وهي واحدة من عشر ألماسات فقط تزن أكثر من مئة قيراط وعُرضت في المزاد، وكانت ألماستان فقط من بينها على شكل الكمثرى، وفقا لـ "رويترز".
وتشير تقديرات إلى أن الألماسة النادرة ستجلب سعرا يتراوح بين عشرة ملايين و15 مليون دولار، وستباع يوم التاسع من تموز في هونغ كونغ. وسيُقبل في التعامل "بتكوين" أو "إيثر" إلى جانب العملات التقليدية.
كانت "سوذبيز" قد باعت في أيار لوحة للرسام بانكسي بسعر 12.9 مليون دولار، ودُفع الثمن بالعملات المشفرة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها صالة مزادات كبيرة عملا فنيا باستخدام هذه العملات.
كان أعلى سعر بيعت به ألماسة بلا لون في المزاد هو لألماسة تزن 118.28 قيراط، باعتها "سوذبيز" في هونج كونج مقابل 30.8 مليون دولار عام 2013 وبسعر قياسي للقيراط الواحد بلغ 260252 دولارا.
المصدر: سبوتنيك
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