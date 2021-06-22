"تراجع بالدولار ورئيس متشدد في إيران".. هكذا ارتفعت أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط على إثر تراجع سعر الدولار، وانتخاب القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً في طهران، ما يرجح عدم حدوث انفراج قريب في محادثات فيينا من شأنها رفع العقوبات عن النفط الإيراني، وفقا لما نقلته رويترز.وشهد خام برنت لشهر آب زيادة بلغت 1.39 دولار أو 1.9 بالمئة ليستقر عند 74.90 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر تموز 2.02 دولار أو 2.8 في المئة، ليغلق عند 73.66 دولار.وكانت أسعار النفط قد بلغت نموا ملحوظا خلال الأسابيع الأربعة الماضية وسط التفاؤل بشأن وتيرة التطعيمات العالمية ضد فيروس كورونا المستجد، والانتعاش المتوقع في السفر الصيفي.ورجح "بنك أوف أميركا" أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 68 دولارا للبرميل هذا العام، وقد يصل إلى 100 دولار العام المقبل مع إطلاق العنان للطلب المكبوت وزيادة استخدام السيارات الخاصة.ومع تراجع سعر الدولار الأميركي، يلجأ المستثمرون المضاربون لشراء الأصول المقومة بالدولار مثل السلع ومنها النفط.وتوقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الأحد، بعد فوز رئيسي.وقال مدير مستقبل الطاقة في شركة ميزوهو في نيويورك، بوب يوجر، إن "انتخاب متشدد في إيران يلقي بثقله على السوق، حيث يبدو أنه من غير المرجح رفع العقوبات".ويمكن أن يؤدي الاتفاق إلى تصدير إيران مليون برميل إضافي يومياً، أو 1 في المئة من الإمدادات العالمية ، لأكثر من ستة أشهر من منشآتها التخزينية.ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون إن صعود رئيسي من غير المرجح أن يغير موقف إيران التفاوضي. وقال دبلوماسيان لوكالة رويترز إنهما يتوقعان استراحة لمدة عشرة أيام.