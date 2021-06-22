إقتصاد

لأول مرة منذ نيسان 2019.. أسعار النفط تصعد إلى مستوى جديد

Lebanon 24
22-06-2021 | 10:30
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صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 75 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 25 نيسان 2019.

 

وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 75.16 دولار للبرميل.

 

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.03% إلى 73.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

 

ويأتي الارتفاع في ظل توقعات بانتعاش الطلب الاقتصادي على النفط الخام في العالم بعد الرفع التدريجي لقيود السفر، كذلك يدعم أسعار الذهب الأسود شكوك حول إبرام وشيك لاتفاق نووي جديد مع إيران.

 

وفي وقت سابق حسن بنك الاستثمار الأميركي "بنك أوف أمريكا" توقعاته لأسعار النفط في 2021، حيث رفعها من 60 دولارا إلى 68 دولارا للبرميل.

 

كذلك رجح البنك الأميركي ارتفاع سعر برميل مزيج "برنت" إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022.

المصدر: روسيا اليوم
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