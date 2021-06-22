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إقتصاد
أسعار خاصة.. بيان هام للراغبين بالسفر على متن "طيران الإمارات"
Lebanon 24
22-06-2021
|
10:18
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أعلنت شركة " طيران الإمارات"، تشغيل مزيد من الرحلات إلى 30 وجهة في 20 دولة من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول.
وفي بيان لها، أشارت "طيران الإمارات" إلى أنها تعمل على توفير فرص أوسع أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات للسفر بسهولة إلى وجهاتهم المفضلة بأسعار خاصة.
وفي إطار توضيح ماهية هذا العرض وتفاصيله، لفتت "طيران الإمارات" إلى أنه يتوافر لعملائها من دولة الإمارات، السفر على رحلاتها بأسعار خاصة تبدأ من 1695 درهما، وأن العرض يسري على الحجوزات لغاية السادس من تموز المقبل، وذلك للسفر حتى 28 شباط 2022، مع خضوع العرض لبعض الشروط والأحكام"، كاشفة أنه يمكن لمسافري الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال معها، اختيار الحجز من قائمة الوجهات السياحية الشهيرة بما فيها العاصمة الإيطالية روما، ابتداء من 2255 درهما في الدرجة السياحية، ومن 13 ألفا و415 درهما في درجة رجال الأعمال، فضلا عن مدينة برشلونة الإسبانية ابتداء من 2395 درهما في الدرجة السياحية، ومن 13 ألفا و315 درهماً في درجة رجال الأعمال، إضافة إلى إسطنبول التركية ابتداء من 1695 درهما في الدرجة السياحية ،ومن 10 آلاف و985 درهما في درجة رجال الأعمال".
كما شمل عرض "طيران الإمارات" أيضا بوكيت في تايلاند، إذ أنه يمكن السفر إليها ابتداء من 1995 درهماً في الدرجة السياحية، ومن 7995 درهماً في درجة رجال الأعمال، علاوة على لوس أنجلوس الأميركية ابتداء من سعر 3335 درهما في الدرجة السياحية، ومن 19 ألفا و555 درهما في درجة رجال الأعمال.
بالإضافة إلى ما سبق، أوضحت "طيران الإمارات" أنها تسمح وتتيح لعملائها المسافرين من الإمارات، التخطيط لعطلاتهم من دون حجر صحي مع "الإمارات للعطلات"، اعتبارا من 1999 درهما للشخص، مع توافر برامج خاصة لمجموعة متنوعة من التجارب، كما أنها ستواصل تكثيف عملياتها وتوسيع خدماتها عبر شبكة خطوطها لتلبية الطلب القوي على السفر الترفيهي خلال فصل الصيف، وذلك جراء إقدام مزيد من الدول على تخفيف القيود على دخول المسافرين، حيث ستخدم الناقلة 124 مدينة في تموز 2021، مع إعادة تشغيل رحلاتها إلى سبع وجهات، كما ستظهر ميامي للمرة الأولى على الشبكة، مع إضافة مزيد من الرحلات إلى 12 وجهة في أوروبا وأميركا الشمالية وإفريقيا.
هذا وكشفت شركة الطيران أن هذا العرض يسري على الحجوزات لغاية 6 تموز للسفر حتى 28 شباط 2022.
الدرهم يساوي 0.27 دولاراً.
المصدر:
الإمارات اليوم
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