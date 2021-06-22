بعد الاحتجاجات...كم سجل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 15300 و15350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 15250 و15350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.