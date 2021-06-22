إقتصاد

بعد الاحتجاجات...كم سجل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 14:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 15300 و15350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 15250 و15350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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