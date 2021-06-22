إقتصاد

بيروت في المركز الثالث بين مدن العالم الأكثر غلاء بالنسبة للعمال الأجانب

Lebanon 24
22-06-2021 | 21:38
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احتلت العاصمة اللبنانية بيروت المركز الثالث بين مدن العالم الأكثر غلاء بالنسبة للعاملين الأجانب، بحسب دراسة مسحية لتكاليف المعيشة أجرتها شركة "ميرسر" للاستشارات في 2021.

وقفزت بيروت من المركز 45 قبل عام إلى المركز الثالث في الدراسة الجديدة. وتعزو شركة "ميرسر" هذا التحول إلى عدد من العوامل، من بينها "الاضطراب السياسي" خلال السنوات الأخيرة، و"الركود الاقتصادي الحاد والواسع".

وقالت "ميرسر" إن "وباء كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020، عملًا على تضخيم الانعكاسات الاقتصادية، مما تسبب في تضخم مرتفع غير مسبوق".
 
واحتلت مدينة عشق أباد، عاصمة تركمانستان في وسط آسيا، المركز الأول كأغلى مدينة في العالم بالنسبة للعمال الأجانب.
 
وجاءت المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة في موقع الصدارة قبل هونغ كونغ، تليهما في الترتيب بيروت، والعاصمة اليابانية طوكيو.
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