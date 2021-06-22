بيروت في المركز الثالث بين مدن العالم الأكثر غلاء بالنسبة للعمال الأجانب

احتلت العاصمة اللبنانية بيروت المركز الثالث بين مدن العالم الأكثر غلاء بالنسبة للعاملين الأجانب، بحسب دراسة مسحية لتكاليف المعيشة أجرتها شركة "ميرسر" للاستشارات في 2021.وقفزت بيروت من المركز 45 قبل عام إلى المركز الثالث في الدراسة الجديدة. وتعزو شركة "ميرسر" هذا التحول إلى عدد من العوامل، من بينها "الاضطراب السياسي" خلال السنوات الأخيرة، و"الركود الاقتصادي الحاد والواسع".وقالت "ميرسر" إن "وباء كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020، عملًا على تضخيم الانعكاسات الاقتصادية، مما تسبب في تضخم مرتفع غير مسبوق".