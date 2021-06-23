إقتصاد

على وقع الأنباء عن قرب رفع الدعم.. أسعار المحروقات ترتفع وهذه اللائحة الجديدة

Lebanon 24
23-06-2021 | 07:20
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على وقع الأنباء عن قرب موعد رفع الدعم بعد تصريحات وزير الطاقة في حكومة تصريف الأمال ريمون غجر، إرتفع صباح اليوم الأربعاء سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 1800 ليرة و95 أوكتان 1700 ليرة والمازوت 1600 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-بنزين 98 أوكتان 46600 لبرة
-بنزين 95 أوكتان 45200 ليرة

-المازوت 33300 ليرة. 
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