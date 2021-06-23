إقتصاد

وسط تفاؤل اقتصادي.. ناسداك يشهد ارتفاعا قياسيا

Lebanon 24
23-06-2021 | 03:00
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حقق مؤشر ناسداك ارتفاعا قياسيا يوميا تزامنا مع نمو متسارع تشهده سوق البورصة الأميركية للجلسة الثاني على التوالي.

وشهدت "وول ستريت" تحسنا ملحوظا وسط تراجع المخاوف من حدوث تحول كبير في السياسات النقدية الأميركية مع تأكيد بتحقيق "أسرع معدل منذ عقود".

وصعد مؤشر ناسداك 0.8 في المئة إلى 14,253.27 نقطة، متخطيا رقما قياسيا سابقا بداية يونيو الجاري.

وفي جلسة استماع عقدتها لجنة فرعية تابعة لمجلس النوب الأميركي حول أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام "يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أسرع معدل زيادة له منذ عقود".

ويتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز اقتصاد قوي ومستقر يمكنه تحسين الأوضاع الاقتصادية لجميع الأميركيين.

وأضاف "كان التضخم زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ويعكس هذا ، جزئيًا ، عدم التحضير الكافي منذ وقت مبكر لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء جائحة كورونا".

وأكد باول أن "ارتفاع معدل التضخم إلى 5 في المئة أمر غير مقبول ولابد من العمل على تغيير هذا الرقم".
المصدر: الحرة
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