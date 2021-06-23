إقتصاد

5 ملايين شخص أصبحوا من أصحاب الملايين في عام الوباء 2020

Lebanon 24
23-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-835938-637600420908849287.png
Doc-P-835938-637600420908849287.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح نحو 5.2 مليون شخص من أصحاب الملايين في العام الماضي، فيما زاد عدد أولئك الذين يملكون ثروة تقدر بـ50 مليون دولار على الأقل بمقدار الربع تقريبا، رغم التداعيات المدمرة لوباء "كورونا".
وخلص تقرير مصرف "كريدي سويس" إلى أن إجمالي الثروة العالمية التي تراكمت لدى الأسر قد ارتفع بنحو 28.7 تريليون دولار في عام 2020، حيث أغرقت البنوك المركزية الأسواق المالية بالأموال، مما أدى إلى تضخم أسعار الأصول.

وأدت التقييمات المرتفعة للأسهم والممتلكات السكنية إلى رفع صافي ثروة الأسر الإجمالية – تشمل جميع الأصول مطروحًا منها الديون - إلى نحو 418.3 تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وقال تقرير المصرف إن التناقض بين ما حدث لثروات الأسر وما يحدث في الاقتصاد الأوسع لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا من أي وقت مضى، ووجد أن الأغنياء هم الأكثر استفادة من استجابات صناع السياسة والتي تسببت في تضخم قيمة الأصول، مع اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في معظم البلدان.

نمت الثروة مجتمعة بين الأفراد الذين تبلغ ثرواتهم الصافية مليون دولار على الأقل أربعة أضعاف منذ عام 2000 إلى 191.6 تريليون دولار، في حين ارتفعت حصتهم من الثروة العالمية من نحو 35% إلى 46%.

في الوقت نفسه، يقدر أن 2.9 مليار شخص - أي ما يعادل 55 في المئة من جميع البالغين - يمتلكون في الوقت نفسه أقل من 10 آلاف دولار من صافي الأصول.

قدرت الدراسة أنه كان هناك 56.1 مليونير بالقيمة الدولارية على مستوى العالم في نهاية عام 2020، بزيادة 5.2 مليون عن العام السابق، فيما امتلك 215 ألف شخص أكثر من 50 مليون دولار مقارنة بـ173 ألفا في 2019.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:14 | 2021-06-23
07:00 | 2021-06-23
06:30 | 2021-06-23
03:59 | 2021-06-23
03:44 | 2021-06-23
03:00 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website