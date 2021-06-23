إقتصاد

OMT: صفر رسوم عند تسديد فواتير ALFA وTOUCH عبر OMT

Lebanon 24
23-06-2021 | 03:59
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أعلنت شركة "OMT" في بيان، أنه "نظرا إلى الظروف المعيشية التي يمر بها اللبنانيون، بادرت شركة OMT في لفتة منها إلى إطلاق حملة "صفر رسوم عند تسديد فواتير ALFA وTOUCH عبر OMT"".

وأشارت إلى أنه "ابتداء من 23 حزيران، سيتمكن مشتركو الخطوط الثابتة ALFA وTOUCH من تسديد فواتير الهاتف الخلوي من دون أي رسوم إضافية عبر أكثر من 1،200 مركز OMT في لبنان. ستمتد هذه الحملة طيلة فصل الصيف، ولغاية 21 أيلول 2021"
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