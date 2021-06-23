هذه العوامل تساعد الدولار على البقاء واقفا على قدميه

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بأن الولايات المتحدة ليست قلقة من احتمال تخلي روسيا والصين عن الدولار.وقال باول في جلسة استماع برلمانية أمس الثلاثاء: "هذا ليس موجود على راداراتنا. الدولار عملة احتياطيات دولية، ولا توجد عملة أخرى يمكن أن تنافسها من قريب".وأشار إلى حقيقة أن المؤسسات الديمقراطية الأميركية والأسواق المفتوحة والتضخم المنخفض كلها عوامل تساعد الدولار على البقاء واقفا على قدميه.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة المالية الروسية إنها ستغير هيكل صندوق الرفاه الوطني (صندوق سيادي) في غضون شهر، حيث ستقوم بالاستغناء عن العملة الأمريكية لصالح الذهب وعملات آخرى.كذلك تعمل روسيا والصين في زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة بينهما، ويأتي ذلك في وقت تستخدم فيها الولايات المتحدة الدولار كأدة في العقوبات.