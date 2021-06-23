إقتصاد

هذه العوامل تساعد الدولار على البقاء واقفا على قدميه

Lebanon 24
23-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-835946-637600438996561814.jpg
Doc-P-835946-637600438996561814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بأن الولايات المتحدة ليست قلقة من احتمال تخلي روسيا والصين عن الدولار.

وقال باول في جلسة استماع برلمانية أمس الثلاثاء: "هذا ليس موجود على راداراتنا. الدولار عملة احتياطيات دولية، ولا توجد عملة أخرى يمكن أن تنافسها من قريب".

وأشار إلى حقيقة أن المؤسسات الديمقراطية الأميركية والأسواق المفتوحة والتضخم المنخفض كلها عوامل تساعد الدولار على البقاء واقفا على قدميه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة المالية الروسية إنها ستغير هيكل صندوق الرفاه الوطني (صندوق سيادي) في غضون شهر، حيث ستقوم بالاستغناء عن العملة الأمريكية لصالح الذهب وعملات آخرى.

كذلك تعمل روسيا والصين في زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة بينهما، ويأتي ذلك في وقت تستخدم فيها الولايات المتحدة الدولار كأدة في العقوبات.
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:14 | 2021-06-23
06:30 | 2021-06-23
05:00 | 2021-06-23
03:59 | 2021-06-23
03:44 | 2021-06-23
03:00 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website