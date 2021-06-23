للمتخرجين الجدد.. هذه الوظائف مطلوبة في الإمارات وهذه الرواتب بالدولار

نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية تقريراً استعرضت أفضل الوظائف للمتخرجين الجديد، مشيرةً إلى أنّ الخبراء في مجال التوظيف يعتبرون أنّ بعض القطاعات توفّر مناصب مغرية للمبتدئين مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME).ونقلاً عن مسح أجراه موقع " Bayt.com" المختص بالوظائف وشركة " YouGov" المختصة بأبحاث الأسواق، شمل المتخرجين الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021، بيّنت الصحيفة أنّ الإمارات توظّف المتخرجين الجدد في مجالات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية الطبية وقطاعات الجيش والدفاع والشرطة.وبحسب المسح، فإنّ الشركات تبحث عن مجموعة مهارات وفقاً لهذه النسب: مهارات استخدام الكومبيوتر (58%)، مهارات التواصل (49%)، ومهارات التعامل مع الآخرين/والفريق (35%).في السياق نفسه، لفتت الصحيفة إلى أنّ بيانات موقع "لينكد إن" المتخصص بالتوظيف أشارت إلى أنّ فرص العمل تتزايد أيضاً في مجالات الإدارة والمالية العامة.على مستوى وظائف القطاع الطبي والصحي، تشير الصحيفة إلى أنّ المتخرجين الجدد يعينون في مناصب تشمل التسويق والمبيع وهندسة الأجهزة الطبية، والشؤون التنظيمية والموارد البشرية والمحاسبة والبحوث السريرية. وبحسب "ذا ناشيونال" فإنّ حجم الراتب يرتبط بحجم الشركة ونوعها، أي ما إذا كانت متعددة الجنسيات أم محلية. وعلى سبيل المثال، قالت الصحيفة إنّه يمكن للمتخرج الذي يتولى منصب خبير في المنتجات والمبيعات راتباً يتراوح بين 2178 و3811 دولاراً. ويشمل هذا المبلغ أساس الراتب ومسكنا وبدل مواصلات إلى جانب مكافأة (بونوس) أو عمولة.في ما يتعلق بوظائف قطاع التكنولوجيا، فتبيّن الصحيفة أنّ بعض الشركات توفّر دورات تدريبية للمتخرجين الجديد، على أنّ الرواتب تختلف بين مؤسسة وأخرى. وتشمل التقديمات الأكثر شيوعاً التأشيرة والتأمين الصحي وفترة تدريب تمتد على 12 شهراً يتقاضى بموجبها المتدرب 272 دولاراً شهرياً، يليها عرض توظيف بدوام كامل للناجحين. ويمكن للمتخرجين الذين يمتلكون خبرة تتعدى السنتين في مجال التكنولوجيا التجارية توقع راتب يتراوح بين 2177 و3266 دولاراً.أمّا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يزيد عددها عن 400 ألف في الإمارات حالياً، فهي تمثل أكثر من 60% من اقتصاد الإمارات غير الرسمي وتوفر فرص عمل لنحو 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص. ووفقاً لما جاء في "ذا ناشيونال"، فإنّ الفرص الكثيرة بالنسبة إلى المهتمين في مجال المبيعات بشكل أساسي، إلى جانب المجالات التكنولوجية المختلفة.