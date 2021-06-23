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إقتصاد
الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذا ما سجّله عصر اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
23-06-2021
|
17:00
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سجّل دولار السوق الموازية عصر اليوم ارتفاعا جديدا، وبلغ 15400 - 15450 ليرة لبنانية لكل دولار.
وكانت السوق الموازية افتتحت صباح اليوم على سعر تراوح ما بين 15330 - 15380 ليرة لكل دولار.
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