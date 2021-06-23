الدولار مستمر بالارتفاع.. وهذا ما سجّله عصر اليوم في السوق الموازية

سجّل دولار السوق الموازية عصر اليوم ارتفاعا جديدا، وبلغ 15400 - 15450 ليرة لبنانية لكل دولار.

وكانت السوق الموازية افتتحت صباح اليوم على سعر تراوح ما بين 15330 - 15380 ليرة لكل دولار.