دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 15500 و15550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 15300 و15350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.