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إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
Lebanon 24
23-06-2021
|
19:46
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 15500 و15550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 15300 و15350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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