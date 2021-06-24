إقتصاد

قضية البنزين تابع: جورج البركس ناشد رئيس الجمهورية.. وهذا ما طلبه

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:38
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قال عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البركس إن "آن الاوان لاخراج اللبنانيين من طوابير السيارات في الشوارع واعادتهم الى بيوتهم واعمالهم، ولا يمكن تحقيق ذلك الا بايجاد الحلول الجذرية لمعضلة توفر مادة البنزين في المحطات بكميات كافية.
 
نناشد البركس في بيان "فخامة الرئيس ميشال عون والمجتمعين معه اليوم في قصر بعبدا اتخاذ كافة القرارات المتوجبة والمستعجلة والتي تؤمن استيراد مادتي البنزين والمازوت وطلب تنفيذها فوراً".
وأضاف: "مهما كانت هذه القرارات، على سعر صرف 3900 ليرة أو اكثر في ظل بقاء سياسة الدعم على ما هي، يجب ضبط مسألتين اساسيتين لنجاحها وهما:
- تأمين فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات بكميات تكفي حاجة الاسواق بصورة متواصلة ومن دون تأخير ولجميع المستوردين معاً.
- التأكد من وصول مادة البنزين المسلمة للسوق المحلي بكاملها الى جميع المحطات على كامل الاراضي اللبنانية.
والا سنبقى حيثما نحن وسنشهد مزيداً من المعاناة ومن النزيف في احتياطنا لدى المصرف المركزي".
ولفت الى أن اتخاذ هذه القرارات وايجاد الحل المناسب يشجع مجيء المغتربين الى لبنان هذا الصيف وينقذ الموسم السياحي الذي نعول عليه لتنشيط الحركة الاقتصادية بعد ركود لاكثر من سنة ويدخل العملات الاجنبية وخاصة الدولارات الاميركية الى لبنان والتي نحن بامس الحاجة اليها.
وطلب البركس من جميع المعنيين المولجين مراقبة احتكار مادة البنزين، التمييز بين المحتكرين واصحاب المحطات الذين يديرون المخزون المتوفر لديهم لتوزيعه على اكبر عدد ممكن من المواطنين من خلال ساعات العمل اليومية والكميات الموزعة خلالها لانهم يستلمون كميات ضئيلة منها.

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