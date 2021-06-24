بحال تحرير الليرة.. أغلب العمليات التجارية كالإنترنت والهاتف والقروض ستصبح على سعر منصة "صيرفة"

رأى الخبير الاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة أن السوق السوداء تستخدم لأهداف سياسية وطالما أن التهريب مستمر فالسوق الموازية ستبقى موجودة فمن يهرب السلع والبضائع لا يمكنه اللجوء الى المنصة لأنها تكشفه.وأشار عجاقة في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" الى أن أغلب العمليات التجارية كالإنترنت والهاتف والقروض تتم على سعر صرف الـ 1500 وفي حال اتخذ القرار بتحرير الليرة، ونحن متجهون الى هذا الخيار، فكل هذه المستحقات ستصبح على سعر منصة "صيرفة".