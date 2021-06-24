لأول مرة بالشرق الأوسط.. إدراج صندوق "بتكوين" في "ناسداك دبي"

أدرجت شركة إدارة أصول كندية صندوق بتكوين في سوق "ناسداك دبي"، أمس الأربعاء، في أول عملية طرح للعملة المشفرة المتقلبة في سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتدير شركة ثري آي كيو، ومقرها تورونتو نحو 1.5 مليار دولار من الأصول، وتمتلك أول صندوق بتكوين مدرج في العالم وذلك في بورصة تورونتو.و"ناسداك دبي" عبارة عن بورصة دولية في دبي، التي تحوّلت في السنوات الماضية إلى أحد أهم المراكز المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقالت "ناسداك دبي"، في تغريدة إنها، "ترحب بالإدراج المزدوج لصندوق البتكوين التابع لشركة ثري آي كيو الكندية".وأضافت "يعد هذا الصندوق أول صندوق بتكوين رئيسي منظم في العالم يدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".كما أوضحت أن الإدراج يتيح للمستثمرين تداول وحدات الصندوق "ضمن بيئة أسواق مالية مُنظمة وشفافة، مع إمكانية قيام المستثمرين بنقل وحدات الصندوق من بورصة تورونتو الكندية علاوة على شراء وحداته في ناسداك دبي".وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة الكندية فريد باي، فإنّه "يتم تداول البتكوين على مدار 24 ساعة يوميا في جميع أنحاء العالم. في كندا نتداول خلال ساعات عمل سوق أميركا الشمالية، لكن في دبي يتم التداول في الأوقات المعاكسة"، ما يتيح استمرار عملية تداول أسهم الصندوق لوقت أطول.وأضاف حسبما نقل عنه تلفزيون وكالة بلومبرغ المالية "يستعد صندوق البتكوين لتقديم قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم".وانخفض سعر البتكوين دون 30 ألف دولار الثلاثاء للمرة الأولى منذ نهاية يناير، لتكون بذلك أول عملة مشفّرة تعاني من المحاولات الصينية لتنظيم هذه السوق اللامركزية، قبل أن يعاود الانتعاش.وأغلق سهم صندوق الشركة الكندية على ارتفاع 10.38 في المئة عند 38.30 دولارا بعد تداول الأربعاء، وفقا لموقع "ناسداك دبي"