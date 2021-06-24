إقتصاد

واشنطن تضيف خمس شركات صينية إلى "القائمة الاقتصادية السوداء"

Lebanon 24
24-06-2021 | 05:00
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أدرجت وزارة التجارة الأميركية خمس شركات صينية إلى "القائمة الاقتصادية السوداء" بسبب تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لتقرير حكومي نقلته رويترز، أمس الأربعاء.

وتتخصص بعض الشركات المدرجة في تصنيع السليكون أحادي البلورية (يسمى أيضا "السيليكون أحادي البلورة") والبولي سيليكون المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية.

وتم إدراج الشركات على القائمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات التي يتعرض لها الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ الصيني، وفقا للتقرير.

ومن شأن إدراج هذه الكيانات للقائمة الحد من صادرات الولايات المتحدة إليها.

وأضافت الوزارة، في نيسان الماضي، سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
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