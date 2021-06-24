رحلات جوية بين دمشق وعاصمة خليجية.. إليكم التفاصيل

أعلنت شركة "السورية للطيران" عن استئناف رحلاتها الجوية إلى أبو ظبي في الإمارات اعتبارا من الأسبوع القادم، وفقا لما نقلته وزارة النقل السورية اليوم الخميس.



وقالت وزارة النقل السورية في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إن "السورية للطيران" تعلن عن استئناف رحلاتها الجوية إلى أبو ظبي اعتبارا من الأربعاء 30 حزيران 2021.