"أمازون"... مصادر جديدة لشراء الكهرباء

وقعت شركة " أمازون" صفقات لشراء الكهرباء من 14 مزرعة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، ما يعزز مكانتها كأكبر مشتر للكهرباء من المصادر المتجددة في العالم.يأتي توقيع الصفقات في إطار خطة الشركة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة لجميع احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2025.قالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن أحدث دُفعة من صفقات أمازون للحصول على الكهرباء من مصادر متجددة الصديقة للبيئة تبلغ طاقتها الإجمالية 1.5 غيغاوات.وقال جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي: "نحن نبذل جهودا للوفاء بتعهد المناخ - التزامنا بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040 ، قبل 10 سنوات من اتفاقية باريس".بموجب الصفقات، تشتري أمازون الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات الأمريكية بما في ذلك أركنساس وميسيسيبي وبنسلفانيا، كما ستحصل على الكهرباء من مزرعة شمسية في ألبرتا بكندا، بطاقة 375 ميغاواط ، مما يجعلها الأكبر في البلاد عندما يتم تشغيلها في عام 2022.تشمل الصفقات أيضا اتفاقيات لشراء الطاقة من مزرعة رياح بقدرة 52 ميغاواط في فنلندا ومنشأة طاقة شمسية بقدرة 152 ميغاواط في إسبانيا.ستساعد الكهرباء أمازون في إدارة مكاتبها ومستودعاتها ومراكز بياناتها، بالإضافة إلى تغطية الطاقة التي تستخدمها أجهزة "إيكو"، وتعد اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بالشركة طريقة أساسية للمساعدة في تحفيز تطوير مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثاتها في نفس الوقت.وبينما رفضت أمازون الكشف عن الشروط الدقيقة للصفقات التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء ، فإن الاتفاقيات تشمل عادة مطور الطاقة المتجددة الذي يبيع الكهرباء بسعر ثابت لعدد معين من السنوات، الأمر الذي يمنح المطور اليقين الذي يحتاجه لبناء المشروع.قال أبيجيل روس هوبر، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية صناعات الطاقة الشمسية، وهي منظمة تجارية أمريكية: "إنه نوع الاستثمار الذي نحتاج إلى تحقيقه أكثر لتلبية الاحتياجات المهة في مجالي الطاقة والمناخ بالعالم".