إقتصاد

تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم

Lebanon 24
24-06-2021 | 17:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، واقترب لاول مرّة من حاجز الـ16 الف ليرة عصر اليوم، وبلغ  15925 - 15975 ليرة لكل دولار.
 
وكانت السوق الموازية افتتحت صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 15540 - 15590 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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