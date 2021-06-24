تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، واقترب لاول مرّة من حاجز الـ16 الف ليرة عصر اليوم، وبلغ 15925 - 15975 ليرة لكل دولار.

وكانت السوق الموازية افتتحت صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 15540 - 15590 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.