إقتصاد

من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:25
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ارتفاعاً جديداً حيث تراوح ما بين 16175 و16225 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان عصراً ما بين 15950 و16000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وصباحاً ما بين 15540 - 15590.
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