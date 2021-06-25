27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
لقاح كورونا.. إعلان هام من إمارة أبو ظبي
Lebanon 24
25-06-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت إمارة أبو ظبي عدم السماح للسائحين القادمين إلى الإمارة بتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من اقتراح إطلاق تطبيق حكومي يسمح بحصول أي شخص لديه تأشيرة سياحية على اللقاح.
وأظهر التطبيق الهاتفي، التابع لدائرة الصحة في أبو ظبي، في وقت سابق من الأسبوع معايير محدثة للحصول على اللقاح، ونص على أن زوار العاصمة الإماراتية يمكنهم الآن الحصول على لقاح "فايزر- بيونتك" أو "سينوفارم" من خلال إبراز جوازات سفرهم فقط.
لكن بعد مشاركة هذا الإشعار عبر الإنترنت ونشره في وسائل إعلام دولية على نطاق واسع، أصدر المكتب الإعلامي في أبو ظبي بيانا يوضح أن سلطات المدينة تقدم اللقاحات مجانا فقط لأولئك الذين لديهم تأشيرات إقامة سارية أو منتهية، ولا يشمل ذلك حاملي التأشيرات، كتأشيرات السياحة أو الزيارة.
وتفخر الإمارات بتنفيذ واحدة من أسرع حملات التلقيح في العالم، حيث منحت بالفعل 14.7 مليون جرعة لقاح لسكانها الذين يزيد عددهم عن تسعة ملايين نسمة، بينهم حوالي مليون إماراتي.
المصدر: أسوشيتد برس
تابع
الأكثر قراءة
بسبب "الظروف الاستثنائية والخطرة".. بيان هام لمصرف لبنان
Lebanon 24
بسبب "الظروف الاستثنائية والخطرة".. بيان هام لمصرف لبنان
07:43 | 2021-06-24
24/06/2021 07:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
10:00 | 2021-06-24
24/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
Lebanon 24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
14:25 | 2021-06-24
24/06/2021 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل ظهور لإبنة هيفا وهبي بعد التجميل.. زينب فياض صبغت شعرها بالأشقر (صور)
Lebanon 24
أوّل ظهور لإبنة هيفا وهبي بعد التجميل.. زينب فياض صبغت شعرها بالأشقر (صور)
05:00 | 2021-06-24
24/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقة التمويلية أُقرت.. هؤلاء المستفيدون والحد الأقصى 137$
Lebanon 24
البطاقة التمويلية أُقرت.. هؤلاء المستفيدون والحد الأقصى 137$
09:05 | 2021-06-24
24/06/2021 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:57 | 2021-06-25
الدولار يُحلّق ويتخطى الـ 16 ألف.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
01:00 | 2021-06-25
ملايين الوظائف في أميركا.. إليكم التفاصيل
23:08 | 2021-06-24
السلطة تشتري الوقت... بمال المودعين!
14:25 | 2021-06-24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
11:00 | 2021-06-24
"أمازون"... مصادر جديدة لشراء الكهرباء
10:00 | 2021-06-24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
فيديو
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:00 | 2021-06-24
25/06/2021 10:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
08:00 | 2021-06-24
25/06/2021 10:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما داهم إعصار التنين الطيار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
عندما داهم إعصار التنين الطيار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
05:00 | 2021-06-24
25/06/2021 10:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact