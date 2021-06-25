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إقتصاد
قرار من "المالية" بتمديد مهل.. إليكم مضمونه
Lebanon 24
25-06-2021
|
09:10
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً مدّد بموجبه لغاية 26/7/2021 ضمناً مهلة تسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2020 للمكلفين الذين تنتهي المهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021.
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