إقتصاد

قرار من "المالية" بتمديد مهل.. إليكم مضمونه

Lebanon 24
25-06-2021 | 09:10
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً مدّد بموجبه لغاية 26/7/2021 ضمناً مهلة تسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2020 للمكلفين الذين تنتهي المهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021. 
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