بعد فتح الاعتمادات على الـ 3900.. كم سيبلغ سعر البنزين؟!

أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أن "بواخر المحروقات موجودة في البحر، الا أن المشكلة أن مصرف لبنان لم يكن يريد فتح الاعتمادات على دولار 1514 والاتفاق في القصر الجمهوري أمس، أفضى الى فتح الاعتمادات على أساس دولار 3900 ليرة"، آملا في أن "يبصر الحل النور خلال أيام وأن يصدر جدول الأسعار سريعاً"، متوقعا أن "يرتفع سعر صفيحة البنزين الى حدّ الـ 60 ألف ليرة".أبو شقرا وفي حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان" (93.3) أشار الى أن "المخزون لدى المحطات اليوم ليس كافياً وبعض المحطات عمدت الى رفع خراطيمها وفضلت الاقفال بسبب الإشكالات"، آسفا أن "نصل الى هذه المرحلة ولبنان على أبواب موسم سياحي واعد".