28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بعد فتح الاعتمادات على الـ 3900.. كم سيبلغ سعر البنزين؟!
Lebanon 24
25-06-2021
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أن "بواخر المحروقات موجودة في البحر، الا أن المشكلة أن مصرف لبنان لم يكن يريد فتح الاعتمادات على دولار 1514 والاتفاق في القصر الجمهوري أمس، أفضى الى فتح الاعتمادات على أساس دولار 3900 ليرة"، آملا في أن "يبصر الحل النور خلال أيام وأن يصدر جدول الأسعار سريعاً"، متوقعا أن "يرتفع سعر صفيحة البنزين الى حدّ الـ 60 ألف ليرة".
أبو شقرا وفي حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان" (93.3) أشار الى أن "المخزون لدى المحطات اليوم ليس كافياً وبعض المحطات عمدت الى رفع خراطيمها وفضلت الاقفال بسبب الإشكالات"، آسفا أن "نصل الى هذه المرحلة ولبنان على أبواب موسم سياحي واعد".
تابع
الأكثر قراءة
بسبب "الظروف الاستثنائية والخطرة".. بيان هام لمصرف لبنان
Lebanon 24
بسبب "الظروف الاستثنائية والخطرة".. بيان هام لمصرف لبنان
07:43 | 2021-06-24
24/06/2021 07:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
تسعيرة قياسية.. قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية عصر اليوم
10:00 | 2021-06-24
24/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
Lebanon 24
من يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار؟! هذا ما بلغه مساءً في السوق الموازية
14:25 | 2021-06-24
24/06/2021 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقة التمويلية أُقرت.. هؤلاء المستفيدون والحد الأقصى 137$
Lebanon 24
البطاقة التمويلية أُقرت.. هؤلاء المستفيدون والحد الأقصى 137$
09:05 | 2021-06-24
24/06/2021 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية "تستعر" مجددا.. والدولار بارتفاع مستمر!
Lebanon 24
السوق الموازية "تستعر" مجددا.. والدولار بارتفاع مستمر!
04:00 | 2021-06-25
25/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:18 | 2021-06-25
رواتب الليرة بخطر أيضاً؟
05:00 | 2021-06-25
سعر برميل النفط يقفز.. هكذا أصبح سعره
04:00 | 2021-06-25
على رأسهم أمازون.. عمالقة التكنولوجيا يتسابقون لشراء الطاقة النظيفة
04:00 | 2021-06-25
السوق الموازية "تستعر" مجددا.. والدولار بارتفاع مستمر!
03:15 | 2021-06-25
زيمبابوي.. نحن قادمون
03:10 | 2021-06-25
قرار من "المالية" بتمديد مهل.. إليكم مضمونه
فيديو
انهيار برج سكني في فلوريدا والحصيلة قتيل و99 مفقوداً.. وفيديو يوثق اللحظة
Lebanon 24
انهيار برج سكني في فلوريدا والحصيلة قتيل و99 مفقوداً.. وفيديو يوثق اللحظة
05:00 | 2021-06-25
25/06/2021 12:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:00 | 2021-06-24
25/06/2021 12:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
08:00 | 2021-06-24
25/06/2021 12:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact