إقتصاد

سعر برميل النفط يقفز.. هكذا أصبح سعره

Lebanon 24
25-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-836624-637602166346343578.jpg
Doc-P-836624-637602166346343578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، وتمضي باتجاه تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس تواليا، إذ من المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات بفعل رهانات على أن منتجي "أوبك+" سيتوخون الحذر في إعادة المزيد من الإنتاج إلى السوق اعتبارا من أغسطس.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 75.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، وتتجه صوب تسجيل قفزة 2.9 بالمئة في الأسبوع.

 

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 73.35 دولار للبرميل، وتمضي صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4 بالمئة.

 

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عند التسوية أمس الخميس، وفقا لما ذكرته رويترز.

 

وقال نائب رئيس السلع الأولية في كوتاك سيكيورتيز، رافيندرا راو "التوقعات بشح في السوق العالمية هي العامل الرئيسي الذي يدعم النفط الخام إذ يتعافى الطلب بينما تقيد أوبك+ المعروض وتتراجع الأسهم الأميركية".

 

وقال محللون إن النفط تلقى بعض الدعم اليوم الجمعة إذ عزز مشروع قانون بشأن الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة التفاؤل بشأن آفاق الطلب على الطاقة.

 

والأنظار مسلطة على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، المقرر أن يجتمعوا في أول تموز لبحث تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم اعتبارا من آب.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:46 | 2021-06-25
09:00 | 2021-06-25
07:32 | 2021-06-25
07:00 | 2021-06-25
05:18 | 2021-06-25
04:00 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website