ارتفاع "جنوني" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة رقماً قياسياً جديداً، حيث تراوح ما بين 16900 و17000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان عصر اليوم 16400 و16450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.