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إقتصاد
"بيتكوين" تصل إلى 32094 دولاراً!
Lebanon 24
26-06-2021
|
02:00
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انخفضت عملة "بيتكوين" الرقمية 7.37% إلى 32 ألفاً و94.44 دولار، أمس الجمعة، بخسارة 2554.88 دولاراً عن سعر إغلاقها السابق.
ونزلت "بيتكوين"، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5% عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفاً و895.22 دولاراً الذي بلغته في 14 نيسان الماضي، وفقاً لما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".
المصدر:
روسيا اليوم
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