"بيتكوين" تصل إلى 32094 دولاراً!

انخفضت عملة "بيتكوين" الرقمية 7.37% إلى 32 ألفاً و94.44 دولار، أمس الجمعة، بخسارة 2554.88 دولاراً عن سعر إغلاقها السابق.ونزلت "بيتكوين"، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5% عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفاً و895.22 دولاراً الذي بلغته في 14 نيسان الماضي، وفقاً لما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".