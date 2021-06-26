إقتصاد

"بيتكوين" تصل إلى 32094 دولاراً!

Lebanon 24
26-06-2021 | 02:00
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انخفضت عملة "بيتكوين" الرقمية 7.37% إلى 32 ألفاً و94.44 دولار، أمس الجمعة، بخسارة 2554.88 دولاراً عن سعر إغلاقها السابق.

ونزلت "بيتكوين"، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5% عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفاً و895.22 دولاراً الذي بلغته في 14 نيسان الماضي، وفقاً لما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".

المصدر: روسيا اليوم
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