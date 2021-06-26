إقتصاد

دولة توزّع "بيتكوين" على مواطنيها!

Lebanon 24
26-06-2021 | 03:56
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أعلن رئيس السلفادور نجيب بُقيلة، تقديم ما قيمته 30 دولاراً من العملة المشفرة "بيتكوين" لأي مواطن يشترك في محفظة رقمية، في خطوة تعكس رهانه الكثيف على القانون الجديد الذي يجعلها عملة قانونية في البلاد.

قال بقيلة في خطاب وطني مساء الخميس، إنّ الحكومة ستنشئ محفظة "بيتكوين" خاصة بها تسمى "تشيفو"، وهي كلمة عامية تعني "رائع" في السلفادور، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وكالة "بلومبيرغ".
 
وأضاف أن الأموال ستودع في حساب أي مواطن يقوم بتنزيلها ويسجل كمستخدم برقم هاتفه ورقم هويته، مشيراً إلى أن القانون الذي يجعل بيتكوين عملة قانونية سيدخل حيز التنفيذ في 7 آيلول.

وكرر الرئيس البالغ 39 عاماً حججه القائلة إن "استخدام العملة المشفرة سيساعد في جذب الاستثمار، وزيادة الاستهلاك، وخفض تكلفة إرسال التحويلات المالية لملايين السلفادوريين العاملين في الخارج".

وأكّد في الوقت نفسه أنّ "الحسابات المصرفية بالدولار ستبقى بالدولار، وسيستمر دفع الرواتب والمعاشات بالدولار".
 
المصدر: سبوتنيك
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