الأسهم الأميركية تنهي الأسبوع على ارتفاع قياسي

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي 500 الأسبوع عند مستوى مرتفع غير مسبوق، مدعوما بسهم نايكي وعدد من أسهم البنوك، في حين خففت بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع المخاوف حيال التقليص المفاجئ للتحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.وارتفع سهم نايكي، الجمعة، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعدما توقعت الشركة المنتجة للأحذية الرياضية مبيعات للسنة المالية بأكملها تفوق تقديرات وول ستريت.وزاد سهما بنك أوف أميركا وويلز فارجو بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنوك الكبرى اجتازت اختبارات الضغط ولن تواجه بعد الآن قيودا مرتبطة بالجائحة على إعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح.وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.71% إلى 34438.58 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 0.34 % إلى 4280.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06 % إلى 14360.39 نقطة.