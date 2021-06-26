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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه بشكلٍ جنوني ويصل سعره إلى هذا الحد
Lebanon 24
26-06-2021
|
15:28
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يواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه، حيث بلغ 17900 ليرة للبيع و18000 ليرة للشراء.
وكان قد سجل صباحًا ما بين 16400 و16450 ليرة لكل دولار.
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