مطعم سوري يطبق طريقة بيع فريدة.. الخصم حسب الوزن (صور)





وتقوم الفكرة على وجود عدة ممرات محاطة بسياج معدني، عند مدخل المطعم وفي كل ممر منها تختلف قيمة الخصم الذي يناله الزبون من المطعم، في حال عبوره من خلاله.

ونسب الخصم موزعة كالتالي: 10 و15 و20 و25 و50 وصولا إلى 100 في المئة، حيث كلما ارتفعت نسبة الخصم يضيق الممر أكثر فأكثر، مما يفسر الجملة المكتوبة في أعلى الممرات الست، وباللهجة العامية السورية: "لتكسب لازم تنحف".

وقد لاقت الفكرة استحسانا واسعا في مختلف صفحات التواصل الاجتماعي السورية، كونها تعتمد الإثارة وتحدي الذات، وكسر المألوف، والحض على الرشاقة وإنزال الوزن. ابتدع أحد مطاعم الوجبات السريعة، في العاصمة السورية دمشق في "داماسكبنو مول" بمنطقة كفر سوسة، طريقة لافتة لجذب الزبائن ولفت انتباههم، وبأسلوب يحض على اللياقة وإنقاص الوزن.وتقوم الفكرة على وجود عدة ممرات محاطة بسياج معدني، عند مدخل المطعم وفي كل ممر منها تختلف قيمة الخصم الذي يناله الزبون من المطعم، في حال عبوره من خلاله.ونسب الخصم موزعة كالتالي: 10 و15 و20 و25 و50 وصولا إلى 100 في المئة، حيث كلما ارتفعت نسبة الخصم يضيق الممر أكثر فأكثر، مما يفسر الجملة المكتوبة في أعلى الممرات الست، وباللهجة العامية السورية: "لتكسب لازم تنحف".وقد لاقت الفكرة استحسانا واسعا في مختلف صفحات التواصل الاجتماعي السورية، كونها تعتمد الإثارة وتحدي الذات، وكسر المألوف، والحض على الرشاقة وإنزال الوزن.





ويقول صاحب مطعم كريسبي واي، عدنان ياسين، في تصريح لسكاي نيوز عربية: "فضلا عن دوافعها التسويقية والترويجية لمطعمنا، لكننا نهدف من وراء هذه المبادرة علاوة على ذلك، لمحاربة السمنة وتوعية الناس حول مخاطرها الصحية". ويقول صاحب مطعم كريسبي واي، عدنان ياسين، في تصريح لسكاي نيوز عربية: "فضلا عن دوافعها التسويقية والترويجية لمطعمنا، لكننا نهدف من وراء هذه المبادرة علاوة على ذلك، لمحاربة السمنة وتوعية الناس حول مخاطرها الصحية".



ويضيف: "مع أننا مطعم فاست فوود، لكننا نقدم وجبات صحية أيضا للزبائن، مثل بعض أنواع السلطات المخصصة للدايت والحمية". ويضيف: "مع أننا مطعم فاست فوود، لكننا نقدم وجبات صحية أيضا للزبائن، مثل بعض أنواع السلطات المخصصة للدايت والحمية".

ويتابع: "أستوحينا الفكرة من اليوتيوب لمطاعم تستخدمها في الخارج، لكننا المطعم الأول الذي يطبقها في سوريا وربما في العالم العربي ككل".

ويردف ياسين: "ثمة إقبال واسع من الناس على خوض هذه التجربة المثيرة والجديدة، رغم أننا بدأنا تطبيقها يوم أمس الجمعة، والكثير من الزبائن ينجحون في عبور معظم الخانات، إلا خانة الخصم الكلي 100 في المئة، لم يعبرها لحد الآن سوى شخص واحد".