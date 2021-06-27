شركة في أبو ظبي تسعى لجمع 3 مليارات درهم

تسعى شركة "الياه للاتصالات الفضائية"، المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي (مبادلة)، إلى جمع ما يصل إلى 3 مليارات درهم، من خلال بيع حصة من أسهمها في طرح عام أولي في بورصة أبو ظبي، يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء 6 يوليو المقبل (الدولار يعادل 3.67 درهم)، .حددت الشركة النطاق السعري للطرح بين 2.55 و3.05 درهم للسهم الواحد، متوقعة الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم في 9 تموز 2021.