إقتصاد

شركة في أبو ظبي تسعى لجمع 3 مليارات درهم

Lebanon 24
27-06-2021 | 11:00
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تسعى شركة "الياه للاتصالات الفضائية"، المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي (مبادلة)، إلى جمع ما يصل إلى 3 مليارات درهم، من خلال بيع حصة من أسهمها في طرح عام أولي في بورصة أبو ظبي، يبدأ اليوم الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء 6 يوليو المقبل (الدولار يعادل 3.67 درهم)، .

حددت الشركة النطاق السعري للطرح بين 2.55 و3.05 درهم للسهم الواحد، متوقعة الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم في 9 تموز 2021.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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